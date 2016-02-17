4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، على حريق نشب فى شقة سكنية بعقار سكنى بشارع الجامع التابع لدائرة قسم العجوزة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بالعجوزة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.