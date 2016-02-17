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رفع وإزالة 59 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمغاغة في المنيا

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رفع وإزالة 59 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمغاغة في المنيا رفع وإزالة 59 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمغاغة في المنيا

أرشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، من رفع وإزالة 59 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة فدان و23 قيراطا و2 سهم، خلال إحدى حملات الإزالة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

قال سيد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمجلس قروى ميانة، وهى عبارة عن تشوين مواد بناء ومبانٍ حديثة وأسوار، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة تعدٍ على أرض المحلج القبلي الواقع بحي غرب المدينة.

من جانبه شدد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، على استمرار مثل هذه الحملات، والتي تأتى في إطار التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدي عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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