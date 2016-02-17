«الزمالك»يدخل في معسكر مغلق لمواجهة «أسوان»

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا عقب انتهاء تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة أسوان غداً الخميس على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز.

وأكد محمد صلاح المدير الفنى للفريق أنه سيحدد عقب مران اليوم قائمة اللاعبين الذين سيختارهم للمشاركة فى المباراة موضحاً أن القائمة ستضم 18 لاعبا فقط.

وطالب صلاح اللاعبين بعدم الاستهانة بأسوان خاصة أنه فى مباراة الدور الأول استطاع خطف نقطة بالتعادل مع الزمالك، مشدداً على لاعبيه أنه ليس هناك بديل عن حصد الثلاث النقاط أمام الفريق الأسوانى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النادي الاهلي المتصدر.

وعلى الجانب الاخرغادر بعثة فريق أسوان، في الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادى استعدادًا للقاء الفارس الابيض المرتقبة.

واتفق الجهاز الفني لنادي أسوان، بقيادة عماد النحاس، مع إدارة النادي على السفر للقاهرة اليوم الأربعاء استعدادًا لمباراة الزمالك ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق من محافظة أسوان لتتوجه للقاهرة .

يحتل نادي أسوان المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة قبل مواجهة الزمالك.