وزير التموين : ضبط 1325 طن منتجات غذائية فاسدة خلال 2015

أعن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية ضبطت خلال عام 2015 حوالي 1325 طن من المنتجات الغذائية وغير الغذائية و15 مليون قطعة و3 ملايين ونصف عبوة غير صالحة للإستخدام الادمي ،وبلغت عدد القضايا 6900 قضية.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات اليوم ، أن كميات السلع التي تم ضبطها في مجال السلع الغذائية تتضمن 350 طن و6 ملايين قطعة و3 ملايين عبوة تشمل لحوم ومنتجاتها وألبان ومشتقاته وأسماك وملح طعام وأرز وسكر وزيت طعام وزبدة وتونة ودواجن ومكرونات ودقيق وعطارة ،ومكسبات طعم وعسل ودهون حيوانية وحلوي جافة وسكر وخل وياميش ومياه غازية وعصائروشيكولاته وسمسم ومقرمشات مختلفة وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي .

وأوضح الدكتور خالد حنفى ، أن كميات السلع غير الغذائية التي تم ضبطها حوالي 975 طن و 9 ملايين قطعة و500 ألف عبوة تتضمن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات ومنتجات جلدية ومستلزمات كهربائية وأقمشة وخيوط ومستلزمات ديكور وخردوات ومنتجات ورقية ولعب أطفال وأجهزة كهربائية وحديد وبويات ومستلزمات كمبيوتر ومحمول وأدوات منزلية وصحية ومكتبية وملابس ونظارات ومستلزمات دش وحفاضات أطفال وكيماويات وعدد من الالات وكلها غير صالحة للاستخدام ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة

من جانبه أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول كافة السلع، ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم (19280) لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها.