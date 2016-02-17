أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين : ضبط 1325 طن منتجات غذائية فاسدة خلال 2015

Google+ Print
وزير التموين : ضبط 1325 طن منتجات غذائية فاسدة خلال 2015 وزير التموين : ضبط 1325 طن منتجات غذائية فاسدة خلال 2015
أعن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية ضبطت خلال عام 2015 حوالي 1325 طن من المنتجات الغذائية وغير الغذائية و15 مليون قطعة و3 ملايين ونصف عبوة غير صالحة للإستخدام الادمي ،وبلغت عدد القضايا 6900 قضية.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات اليوم ، أن كميات السلع التي تم ضبطها في مجال السلع الغذائية تتضمن 350 طن و6 ملايين قطعة و3 ملايين عبوة تشمل لحوم ومنتجاتها وألبان ومشتقاته وأسماك وملح طعام وأرز وسكر وزيت طعام وزبدة وتونة ودواجن ومكرونات ودقيق وعطارة ،ومكسبات طعم وعسل ودهون حيوانية وحلوي جافة وسكر وخل وياميش ومياه غازية وعصائروشيكولاته وسمسم ومقرمشات مختلفة وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي .

وأوضح الدكتور خالد حنفى ، أن كميات السلع غير الغذائية التي تم ضبطها حوالي 975 طن و 9 ملايين قطعة و500 ألف عبوة تتضمن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات ومنتجات جلدية ومستلزمات كهربائية وأقمشة وخيوط ومستلزمات ديكور وخردوات ومنتجات ورقية ولعب أطفال وأجهزة كهربائية وحديد وبويات ومستلزمات كمبيوتر ومحمول وأدوات منزلية وصحية ومكتبية وملابس ونظارات ومستلزمات دش وحفاضات أطفال وكيماويات وعدد من الالات وكلها غير صالحة للاستخدام ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة

من جانبه أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول كافة السلع، ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم (19280) لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية