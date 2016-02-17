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مران الأهلي - محاضرة فنية من زيزو.. وفاصل مهاري لإكرامي ومران خاص لغالي والمدافعين

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مران الأهلي - محاضرة فنية من زيزو.. وفاصل مهاري لإكرامي ومران خاص لغالي والمدافعين مران الأهلي - محاضرة فنية من زيزو.. وفاصل مهاري لإكرامي ومران خاص لغالي والمدافعين

عقد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبي الفريق طوال 20 دقيقة قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وحرص "زيزو" على توضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية للاعبين استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الخميس على استاد المحلة ضمن الجولة الـ19 للدوري.

وبعد بداية المران، قدم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق فاصلا من الألعاب المهارية خلال مران خاص لحراس المرمى على التصرف بالكرة باستخدام القدمين.

وتألق إكرامي ولعب كرات بالكعب ومشط القدم وحاول تمرير الكرة بين أقدام مدرب الحراس طارق سليمان.

وخضع الثلاثي حسام غالي ورامي ربيعة وأحمد حجازي لمران خاص على استغلال الكرات العرضية.

وفي إطار آخر، خضع أحمد حمدي لاعب وسط الفريق لتدريبات تأهيلية مع طارق عبد العزيز بعد عودته من معسكر منتخب 1997.

كما غاب باسم علي عن التدريب لليوم الثاني على التوالي بسبب آلام الرقبة، حيث يخضع لفحص طبي اليوم.

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