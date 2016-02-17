خالد صلاح ناعيا الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل: "اللهم اغفر له وارحمه"

نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقب وفاته عن عمر يناهز 93 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقال خالد صلاح فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "رحم الله الأستاذ هيكل، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".

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