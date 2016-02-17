خالد صلاح ناعيا الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل: "اللهم اغفر له وارحمه"

نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقب وفاته عن عمر يناهز 93 عاماً بعد صراع مع المرض.إعلان - Ads إعلان - Ads
- وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل
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وقال خالد صلاح فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "رحم الله الأستاذ هيكل، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".
- وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل
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- جمال فهمى يكشف عن أخر كلمات "حسنين هيكل" لأبنائه قبل وفاته
>
- حسب وصيته.. تشييع جنازة هيكل من مسجد الحسين بعد صلاة العصر
>
- النائب البرلمانى محمد أبو حامد ينعى الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل
>