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شارك بالعزاء فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل

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شارك بالعزاء فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل شارك بالعزاء فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل
توفى الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ على الإطلاق.

و"اليوم السابع" إذا يشاطر أسرة وتلاميذ الكاتب الكبير فى مصر والعالم العربى وفاته، فإنه يفتح هذه النافذة أمام القراء للمشاركة فى رثاء الكاتب الكبير.

- وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل
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- جمال فهمى يكشف عن أخر كلمات "حسنين هيكل" لأبنائه قبل وفاته
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- حسب وصيته.. تشييع جنازة هيكل من مسجد الحسين بعد صلاة العصر
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- النائب البرلمانى محمد أبو حامد ينعى الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل
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مصر 365

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