شارك بالعزاء فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل

توفى الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ مصر على الإطلاق.

و"اليوم السابع" إذا يشاطر أسرة وتلاميذ الكاتب الكبير فى مصر والعالم العربى وفاته، فإنه يفتح هذه النافذة أمام القراء للمشاركة فى رثاء الكاتب الكبير.

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