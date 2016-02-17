"الأوقاف": مسجد الحسين جاهز لتشييع جنازة محمد حسنين هيكل

أكد محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة عمليات الوزارة، أن مسجد الحسين جاهز لتشييع جنازة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، الذى وافته المنية منذ قليل عن عمر 93 عاما، والذى علمنا أنه أوصى قبل وفاته بأن يخرج من مسجد الحسين المسجد.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع"، أن أسرة هيكل أو أى أسرة أخرى لديها متوفى لها الحق فى التوجه إلى أى مسجد للصلاة عليه وتشييعه، مؤكدا أن المساجد مفتوحة للصلاة والصلاة على المتوفين، سواء أخطرت الوزارة أم لا.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الأستاذ هيكل من مسجد الحسين عصر اليوم.

- وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل

>

- جمال فهمى يكشف عن أخر كلمات "حسنين هيكل" لأبنائه قبل وفاته

>

- حسب وصيته.. تشييع جنازة هيكل من مسجد الحسين بعد صلاة العصر

>

- النائب البرلمانى محمد أبو حامد ينعى الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل

>

>