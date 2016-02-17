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القضاء الإدارى يلزم التأمين الصحى بصرف علاج مرضى شلل الأطفال مجانا

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القضاء الإدارى يلزم التأمين الصحى بصرف علاج مرضى شلل الأطفال مجانا القضاء الإدارى يلزم التأمين الصحى بصرف علاج مرضى شلل الأطفال مجانا
قررت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برئاسة المستشار مختار على جبر وسكرتارية سعيد عبود، إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالامتناع عن صرف العلاج بعقار البوتوكس للأطفال المصابين بشلل الأطفال وصرف العلاج لهم بالمجان.

وكان المحامى صلاح الحنفى قد تقدم بالدعوى رقم 7841 لسنة 20 ق المقامة من "أيمن هلال عبد المقصود" بصفته وال طبيعى على نجله الطفل "زياد"، لتضرره من هيئة التأمين الصحى بالشرقية، والامتناع عن صرف عقار البوتوكس لنجله الطفل الذى يعانى من شلل فى أطراف القدم.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف العلاج بعقار البوتوكس للأطفال وصرفه لهم بالمجان.

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