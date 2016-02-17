أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تحصين 5 آلاف رأس ماشية فى قوافل بيطرية بالمنيا

Google+ Print
تحصين 5 آلاف رأس ماشية فى قوافل بيطرية بالمنيا تحصين 5 آلاف رأس ماشية فى قوافل بيطرية بالمنيا

أرشيفية

قالت دكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن المديرية حصنت 5 آلاف و471 رأس ماشية فى الفترة من 14 يناير وحتى 15 فبراير الجاري، وذلك خلال عدداً من القوافل البيطرية والعلاجية والإرشادية.

وأضافت العسيلى فى بيان اليوم، أن هذه القوافل نظمتها المديرية بالتعاون مع جامعة المنيا وهيئة تعليم الكبار ومطرانية الاقباط، وفقاً لبرنامج زمنى تم وضعه من قبل المديرية على مستوى جميع مراكز المحافظة حيث تم تحصين 1954 رأس ماشية وعلاج 3500 رأس أخرى و17 حالة تناسليات.

وأشارت إلى أن المديرية بصدد تنفيذ عدداً من القوافل البيطرية العلاجية خلال الفترة من 16 وحتى 29 فبراير، وذلك بقريتى منسافيس وبلنصورة بأبو قرقاص وقرية دير ابوحنس بملوى وقريتى ابوان وحلوة بمطاى وقرية شم البحرية بمغاغة وقرية الصليبة بسمالوط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا