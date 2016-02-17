تحصين 5 آلاف رأس ماشية فى قوافل بيطرية بالمنيا

قالت دكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن المديرية حصنت 5 آلاف و471 رأس ماشية فى الفترة من 14 يناير وحتى 15 فبراير الجاري، وذلك خلال عدداً من القوافل البيطرية والعلاجية والإرشادية.

وأضافت العسيلى فى بيان اليوم، أن هذه القوافل نظمتها المديرية بالتعاون مع جامعة المنيا وهيئة تعليم الكبار ومطرانية الاقباط، وفقاً لبرنامج زمنى تم وضعه من قبل المديرية على مستوى جميع مراكز المحافظة حيث تم تحصين 1954 رأس ماشية وعلاج 3500 رأس أخرى و17 حالة تناسليات.

وأشارت إلى أن المديرية بصدد تنفيذ عدداً من القوافل البيطرية العلاجية خلال الفترة من 16 وحتى 29 فبراير، وذلك بقريتى منسافيس وبلنصورة بأبو قرقاص وقرية دير ابوحنس بملوى وقريتى ابوان وحلوة بمطاى وقرية شم البحرية بمغاغة وقرية الصليبة بسمالوط.