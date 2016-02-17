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صور| رئيس النيابة الادارية يلتقي أعضاء الهيئة بمحافظات الصعيد

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صور| رئيس النيابة الادارية يلتقي أعضاء الهيئة بمحافظات الصعيد صور| رئيس النيابة الادارية يلتقي أعضاء الهيئة بمحافظات الصعيد

التقى المستشارسامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية يرافقه المستشارين فرج مصطفى، مدير إدارة التفتيش، وعبد الغفار سليمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، بمقر مجمع النيابات الإداريه بالأقصر، مستشاري مديري وأعضاء النيابه الإدارية والمكاتب الفنية بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها وذلك بغية التواصل مع أعضاء النيابة الإدراية على مستوى الجمهورية والإطلاع على أحدث المستجدات الخاصه بآليات العمل ومنظومة التطوير التكنولوجي والإداري الجارية حاليا بالنيابه الإدارية، بما يكفل لهم أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد على الوجه الأكمل.

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