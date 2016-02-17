أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تحرير 137 قضية تموينية وضبط 471 كيلو لحوم غير صالحة بأسيوط

Google+ Print
تحرير 137 قضية تموينية وضبط 471 كيلو لحوم غير صالحة بأسيوط تحرير 137 قضية تموينية وضبط 471 كيلو لحوم غير صالحة بأسيوط

أرشيفية

تمكنت مباحث بمحافظة أسيوط من ضبط 137 قضية تموينية وضبط 471 كيلو لحوم بلدي و201 اسطوانات بوتاجاز.

وصرح العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط ، أن القضايا التي تم ضبطها تضمنت قضايا تموينية متنوعة منها 26 قضية عدم الإعلان عن الأسعار 25 قضية عدم حمل شهادة صحية و11قضية عدم نظافة أدوات الرغف والعجن ومحاضرين خبز بلدي ناقص الوزن 6 قضايا عدم وجود منخل26 بالمخبز وقضية غير مطابق للمواصفات و6 قضايا عدم وجود لوحة مواعيد بالمخبز و 4 محاضر لاستخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص وغيرها من القضايا المتنوعة .

وأوضح العميد  أبو شقة أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود ومداومة المرورعلى الأسواق ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط الحركة التجارية بالأسواق والمحلات العامة ومتابعتها والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين .

وأضاف مدير مباحث التموين أنه تم ضبط عدد 13 ألف و518 مواد خام وأدوات تصنيع وعصائر منتهية الصلاحية وعدد 239 سلع غذائية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية