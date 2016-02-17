تحرير 137 قضية تموينية وضبط 471 كيلو لحوم غير صالحة بأسيوط

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط من ضبط 137 قضية تموينية وضبط 471 كيلو لحوم بلدي و201 اسطوانات بوتاجاز.

وصرح العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط ، أن القضايا التي تم ضبطها تضمنت قضايا تموينية متنوعة منها 26 قضية عدم الإعلان عن الأسعار 25 قضية عدم حمل شهادة صحية و11قضية عدم نظافة أدوات الرغف والعجن ومحاضرين خبز بلدي ناقص الوزن 6 قضايا عدم وجود منخل26 بالمخبز وقضية غير مطابق للمواصفات و6 قضايا عدم وجود لوحة مواعيد بالمخبز و 4 محاضر لاستخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص وغيرها من القضايا المتنوعة .

وأوضح العميد أبو شقة أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود ومداومة المرورعلى الأسواق ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط الحركة التجارية بالأسواق والمحلات العامة ومتابعتها والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين .

وأضاف مدير مباحث التموين أنه تم ضبط عدد 13 ألف و518 مواد خام وأدوات تصنيع وعصائر منتهية الصلاحية وعدد 239 سلع غذائية .