محافظ أسيوط يرفع الحجز على شقة مواطن من متحدى الاعاقة بسداد المبلغ نيابة عنه

أمر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بسداد مبلغ 1400جنيه لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لرفع الحجز عن الشقة التي يقيم بها بقرية الزاوية وذلك نظراً لظروفه الأسرية والمادية .

كان الشاب س.ع من ذوي الاحتياجات الخاصة قد قدم طلباً برفع الحجز على الشقة التي يقيم بها بقرية الزاوية الجديدة التابعة لمركز أسيوط نظراً لظروف المعيشة الصعبة وتكاثر الديون عليه موضحاً خلال طلبه بأنه شاب معاق ولا يستطيع العمل ويتقاضى معاش ضمان لا يتعدى 360جنيهاً .

وعلى الفور أمر المحافظ بسداد 1400جنيه نيابة عن مقدم الطلب لجهة الحجز وذلك خصماً من صندوق المساعدات .