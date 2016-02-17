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«الصحة»: مخزون ألبان الأطفال المدعمة كليًا يكفي أكثر من 4 أشهر

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«الصحة»: مخزون ألبان الأطفال المدعمة كليًا يكفي أكثر من 4 أشهر «الصحة»: مخزون ألبان الأطفال المدعمة كليًا يكفي أكثر من 4 أشهر

وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، أن مخزون الألبان المدعمة كليًا للأطفال تكفى لأربعة أشهر ونصف قادمين، نافية بذلك ما تم تداوله فى بعض وسائل الاعلام بأن لبن الأطفال المدعم سينتهى خلال الشهر القادم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم أن كمية الألبان المفتوح إعتمادها تحت الشحن من الخارج إلى في الممارسة السابقة والمتعاقد عليها لصالح الوزارة سوف تضيف كميات إضافية للكميات الموجودة بما يكفي شهر ونصف إضافي.

وأشارت الوزارة، إلى أن توزيع الألبان المدعمة للأطفال يتم من خلال وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات، وعددها 611 منفذ توزيع على مستوى الجمهورية، وهم 107 منفذ بمحافظة القاهرة، و23 بالإسكندرية، و14 ببورسعيد، 13 بالسويس، و13 بالإسماعيلية، 7 بدمياط ، 41 بالدقهلية، 45 بالشرقية، 18 بالقليوبية، 21 بكفر الشيخ ، 14 بالغربية ، 15 بالمنوفية ، 34 بالبحيرة، 51 بالجيزة، 15 ببني سويف، 38 بالفيوم ، 23 بالمنيا، 18 بأسيوط، 12 بسوهاج، 20 بقنا، 12 بأسوان، 9 بمرسى مطروح، 5 بالوادي الجديد، 6 بالبحر الأحمر، 20 بشمال سيناء، 8 بجنوب سيناء، 9 بالأقصر.

 وأضافت، أن مديري مراكز رعاية الأمومة والطفولة يقومون بإعداد تقرير شهري يوضح به “عدد الأطفال المترددين لصرف الألبان، عدد المستحقين للصرف، كمية الألبان المنصرفة خلال الشهر، نسبة المنصرف من الألبان إلى الرصيد الموجود في أول كل شهر”، وترسل التقارير إلى المديرية حيث يتم جمعها، وإرسال صورة منها إلى الإدارة العامة للأمومة والطفولة، التي تقوم بجمع وتحليل البيانات وإعداد تقرير شهري منها يتضمن ملاحظات الإشراف إلى جانب البيانات الواردة في التقارير.

 وأوضحت الوزارة، أن التغذية السليمة للطفل الرضيع خلال السنة الأولى من عمره هي الرضاعة الطبيعية ، والدور الأساسي لمراكز وعيادات الأمومة والطفولة هو تشجيع وحماية ومساعدة الأم لإرضاع المولود ، وفي حالة وجود أي من الأسباب الطبية المحددة للحالات المستحقة للرضاعة الطبيعية بإستخدام الألبان الصناعية طبقاً للضوابط والمعايير المعمول بها يتم الصرف من أقرب مركز صحة لولي أمر الطفل.

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