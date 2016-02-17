ارتفاع أسعاء الذهب بسبب تراجع الأسهم

قفز الذهب نحو واحد في المئة، يوم الأربعاء، ليوقف موجة هبوط استمرت 3 أيام، وجرى تداوله فوق قيمة 1200 دولار للأوقية مع تراجع الأسهم الآسيوية والدولار.

> وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي، بعد أن دفع هبوط بورصات الأسهم المستثمرين للإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، إلا أنه تخلى عن جزء من مكاسبه منذ ذلك الحين بفعل صعود الأسهم، بحسب «رويترز»

ومع تراجع الأسهم يوم الأربعاء عاود الذهب اتجاهه التصاعدي، كما تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مكاسب قوية على مدى جلستين واستعاد الين معظم خسائره مقابل الدولار.

وكان أعلى مستوى لسعر الذهب في التعاملات الفورية خلال الجلسة 1212.20 دولار للأوقية، ولكنه قلص مكاسبه وسجل ارتفاعا 0.9 في المئة إلى 1211.20 دولار بحلول الساعة 0757 بتوقيت غرينتش، وكان المعدن الأصفر خسر 3.7 في المئة في الجلسات الثلاث السابقة.