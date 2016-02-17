إقامة أول مصنع للمبات الليد بطور سيناء بـ25 مليون جنيه بتمويل من "مشروعك"

وافق محمد عبد الرحمن مدير برنامج تنمية القرى بجنوب سيناء ومدير برنامج مشروعك، على إقامة أول مصنع للمبات الليد واللمبات الموفرة والعادية بالمنطقة الحرفية بطور سيناء.

وأكد محمد عبد الرحمن لـ"اليوم السابع" أن هذا أول مصنع يقام بجنوب سيناء ضمن برنامج مشروعك بتكلفة 25 مليون جنيه، وذلك عن طريق أحد الشباب الموجود بجنوب سيناء، حيث قرر عمل مصنع للمبات الليد، وبدورنا لم نتأخر على الموافقة بعد صدور ترخيص له بمدينة طور سيناء تحت رقم 1438 لسنة 2016 وبالفعل مكان المصنع موجود، وتم بناؤه فى المنطقة الحرفية بطور سيناء وبناء سكن للعاملين بالمصنع ويقدر عددهم بـ100موظف وعامل.

وأشار عبدالرحمن إلى أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أولى المحافظات فى تنفيذ برنامج مشروعك من حيث التنفيذ، وأن برنامج مشروعك أفاد العديد من الشباب ويوفر برنامج مشروعك العديد من فرص العمل لشباب جنوب سيناء.