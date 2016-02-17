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الأمم المتحدة: هناك مخاطر تهدد مئات العراقيين العالقين فى جبل سنجار

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الأمم المتحدة: هناك مخاطر تهدد مئات العراقيين العالقين فى جبل سنجار الأمم المتحدة: هناك مخاطر تهدد مئات العراقيين العالقين فى جبل سنجار

> حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من مخاطر تهدد مئات العراقيين السنة المحاصرين بالجوع وداعش والأكراد فى جبل سنجار، معربة عن قلقها على مصيرهم.

وأشارت المفوضية العليا لحقوق الانسان - حسبما أفادت قناة (العربية) الاخبارية اليوم الاربعاء - إلى أن العالقين فى جبل سنجار لم يصلهم الغذاء أو المياه الصالحة للشرب منذ بداية الشهر الجاري، وأنهم تعرضوا للقصف أكثر من مرة من قبل تنظيم داعش الإرهابى.

وأضافت أن " سلطات كردستان العراق تمنع مرورهم بحجة أن بعضهم ربما لهم علاقة بداعش"، مطالبة حكومة كردستان بتأمين المساعدات والغذاء للعراقيين العالقين.
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