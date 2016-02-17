تأجيل محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة 28 فبراير

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر، وسكرتارية محمد عبد الستار، محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسات 28 و 29 فبراير و2 مارس، لاستكمال مرافعات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين، وندب محامين للدفاع عن المتهمين المتغيب دفاعهم.

وعنف القاضى دفاع المتهمين، وذلك بعد غياب عدداً منهم لليوم الثانى، واعتذار أحد المحامين بسبب مرضه، وفق ما أكده زميله الذى ترافع بجلسة اليوم .

وقال المستشار "الشربيني" إن الاعتذار يجب أن يكون مسبقاً، ليضيف بأن المحامين ليسوا حريصين على مصلحة المتهمين، وذلك لعدم حضورهم للمرة الثالثة، قبل أن يختتم حديثه قائلاً: "المحكمة خير من يدافع عن المتهمين".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.