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محافظ أسيوط يرفع الحجز عن شقة مواطن معاق ويسدد المبلغ نيابة عنه

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محافظ أسيوط يرفع الحجز عن شقة مواطن معاق ويسدد المبلغ نيابة عنه محافظ أسيوط يرفع الحجز عن شقة مواطن معاق ويسدد المبلغ نيابة عنه
أمر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بسداد مبلغ 1400جنيه لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة لرفع الحجز عن الشقة التى يقيم بها بقرية الزاوية، وذلك نظراً لظروفه الأسرية والمادية.

كان الشاب "س.ع" ـ من ذوى الاحتياجات الخاصة، قد قدم طلباً برفع الحجز عن الشقة التى يقيم بها بقرية الزاوية الجديدة التابعة لمركز أسيوط، نظراً لظروف المعيشة الصعبة وتكاثر الديون عليه، موضحاً خلال طلبه بأنه شاب معاق ولا يستطيع العمل ويتقاضى معاش ضمان لا يتعدى 360 جنيهاً .

وعلى الفور أمر المحافظ بسداد 1400جنيه نيابة عن مقدم الطلب لجهة الحجز، وذلك بالخصم من صندوق المساعدات.

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مصر 365