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وصول منتخب الإمارات الأقصر للمشاركة فى بطولة "مصر الدولية للملاحة"

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وصول منتخب الإمارات الأقصر للمشاركة فى بطولة "مصر الدولية للملاحة" وصول منتخب الإمارات الأقصر للمشاركة فى بطولة "مصر الدولية للملاحة"
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة " الدولية للملاحة" المقرر انطلاقها بمحافظة الأقصر الجمعة المقبل، عن بدء توافد الوفود الدولية المشاركة فى البطولة، بحضور منتخب الإمارات الشقيق إلى الأقصر للمشاركة فى بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية.

وأكد الدكتور تامر مهنا رئيس الاتحاد المصرى للملاحة البحرية، أن البطولة ستقام على ثلاثة أيام بداية من يوم الجمعة القادم صباحاً فى جزيرة الملوك، ثم سيكون حفل الافتتاح أمام معبد الأقصر مساء، وتقام بطولة اليوم الثانى بالبر العربى أمام الدير البحرى يتبعه رحلة نهرية فى النيل ثم عرض الصوت والضوء مساء.

ويقام أيضا اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط ثم تختتم البطولة فى اليوم الثالث بمنافسات بمعبد الكرنك ثم توزيع الميداليا والشهادات وأبدت كل الجهات المعنية استعدادها وعملها على تذليل جميع الصعاب ليخرج الحدث فى أفضل صورة، وكرسالة أمام العالم المتابع لهذا الحدث بالحضارة والجمال الذى تتمتع به مصر.

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مصر 365

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