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بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على مساحة 16 قيراطا بمركز سنورس بالفيوم

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بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على مساحة 16 قيراطا بمركز سنورس بالفيوم بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على مساحة 16 قيراطا بمركز سنورس بالفيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 13 حالة تعد على مساحة 16 قيراطا، كما تمكنت حملات الإزالة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بمركز سنورس خلال الشهر الماضى من إزالة 100 حالة تعد، وبلغت مساحة الأرض الزراعية التى تمت إزالة التعديات عليها 20 فدانا و4 قراريط.

ومن جانبه أشار المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إلى أن حملات الإزالة مستمرة بمختلف أنحاء المحافظة لإزالة التعديات حفاظاً على الرقعة الزراعية، تصاحبها فى الوقت نفسه حملات أخرى للنظافة العامة ورفع الإشغالات.

وأصدر المحافظ تكليفات لرؤساء المدن بتكثيف حملات الإزالة ومنع قيام المواطنين بالتعدى على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التشوين أو التبوير، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة إزالة (1)

حملة إزالة (2)

حملة إزالة (3)

حملة إزالة (4)
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