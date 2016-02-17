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#ليلة_الأبطال - إبرا: لعبنا كما يروق لنا.. و ' شيء كبير ' سيحدث في نهاية الموسم

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#ليلة_الأبطال - إبرا: لعبنا كما يروق لنا.. و ' شيء كبير ' سيحدث في نهاية الموسم #ليلة_الأبطال - إبرا: لعبنا كما يروق لنا.. و ' شيء كبير ' سيحدث في نهاية الموسم

(إفي) أبدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ارتياحه الشديد إزاء المباراة التي قدمها فريقه، والتي فاز فيها على تشيلسي الإنجليزي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "لقد كان لقاء جيدا للغاية، فزنا ولعبنا كما يروق لنا. هم أيضا سنحت لهم فرص جيدة، وتمكنوا من استغلال إحداها. لقد كانت مباراة جميلة بالنسبة للجماهير".

ويرى السلطان أن فريقه سيتأهل إلى ربع النهائي اذا قدم نفس المستوى في لقاء الإياب.

وتابع "كان الشوط الأول سريعا للغاية، وكان علينا تسجيل هدف. بعدها، كانت لنا لحظات جيدة، وكذلك الحال بالنسبة لهم".

واعتبر أن تشيلسي فريق رائع يضم لاعبين رائعين"، مبرزا أن النتائج السيئة التي يحققها (البلوز) في الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الموسم وأدت إلى اقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه "لا علاقة لها" بدوري الأبطال.

وبسؤاله عن مستقبله، أشار إلى أن تعاقده مع باريس سان جيرمان لا يزال ممتدا حتى نهاية الموسم، موضحا أنه سيفكر بعدها في مستقبله لأن "شيئا كبيرا سيحدث"، دون أن يحدد ماهيته.

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