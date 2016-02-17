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#ليلة_الأبطال - فيلاش بواش: بنفيكا أطلق صيحة غضب

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#ليلة_الأبطال - فيلاش بواش: بنفيكا أطلق صيحة غضب #ليلة_الأبطال - فيلاش بواش: بنفيكا أطلق صيحة غضب

(إفي) أقر أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لزينيت الروسي بأن بنفيكا البرتغالي ضمد جراحه بالفوز على فريقه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف وحيد.

وقال فيلاش بواش، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "بنفيكا تمكن من اطلاق صيحة غضب"، ضمد بها جراحه بعد الهزيمة التي مني بها في الدوري المحلي أمام بورتو البرتغالي.

وأشار إلى أن غياب خابي جارسيا ودومينيكو كريشتو عن صفوف فريقه في مباراة الإياب، لتراكم البطاقات في حالة الأول والطرد بالنسبة للثاني، سيكون مؤثرا.

وأوضح "نحن متضررون أكثر، لأن بنفيكا لديه المزيد من البدائل"، في إشارة إلى غياب جارديل وأندريه ألميدا عن صفوف النسور في لقاء الإياب.

ومن جانبه، اعتبر روي فيتوريا، المدير الفني لبنفيكا أن فريقه حقق فوزا "عادلا" على حساب زينيت مبديا ثقته في قدرة (النسور) على تسجيل الأهداف في مرمى الفريق الروسي في مباراة الإياب التي تقام في سان بطرسبرج.

وقال فيتوريا، في تصريحات صحفية عقب المباراة "فزنا فوزا عادلا. كنا أقوياء للغاية، كما يجب أن نكون في دوري الأبطال. لم يتعرض مرمانا للخطر، وسيطرنا على المباراة".

وأوضح "نحن بحالة أفضل عما كنا عليه قبل المباراة.. أنا على ثقة من أننا سنسجل في سان بطرسبرج".

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