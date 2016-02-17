وزير خارجية الجزائر: بطرس غالى كرس جهده لإحلال السلام وخدمة وطنه

بعث رمطان لعمامرة، وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى، رسالة تعزية إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، إثر وفاة الدبلوماسى القدير والمناضل الكبير بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وقالت الرسالة أن حياة غالى كانت زاخرة بالعطاء والتضحيات والانجازات لشعبه وللبشرية جمعاء، حيث اقترن اسم الفقيد بتاريخ الدبلوماسية المصرية والدولية إذ كرس جهده ووقته لإحلال السلام خدمة لوطنه وشعبه وقارته.

وقال الوزير الجزائرى أن الجميع يذكر بعظيم التقدير حكمة غالى وأخلاقه الرفيعة التى جعلت منه قامة فى الدبلوماسية ومثالا يحتذى به فى التفان والبذل، لافتا إلى أنه كان شاهدا على قدرته الدبلوماسية حيث كان ممثلا بنيويورك، شاهدا خلال تولية الأمانه العامة بالأمم المتحدة.

وأعرب العمامرة عن تعازيه القلبية وصادق المواساة لمصر وشعبها وأفراد عائلته الفاضلة.

- إعلام تل أبيب يصف بطرس غالى بـ"كسينجر مصر" ويؤكد:رعى السلام وظل يعادينا