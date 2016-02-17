رونالدو: علاقة اللاعبين خارج الملعب غير مهمة

أكد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أنه لا يهم إذا ما كانت علاقة لاعبي الفريق خارج الملعب جيدة أم لا طالما أنهم يلعبون جيدا سويا داخل الملعب.

ويحل ريال مدريد ضيفا اليوم على روما بملعب "أوليمبكو" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة صرح نجم مانشستر يونايتد السابق "علاقتي بزملائي لا تهم خارج الملعب والأهم ما يجري بالداخل، فحينما كنت لاعبا لمانشستر وفزنا بدوري أبطال أوروبا وكانت علاقتي ببعض اللاعبين مجرد كلمة: مرحبا مثل رايان جيجز وبول سكولز أو ريو فيرديناند".

واستطرد اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر عام 2008 "لكن التناغم داخل الملعب كان رائعا لم يكن من الضروري أن أخرج مع بيل وأتناول الطعام معه، ما يهم هو ما يحدث في الملعب وما يحدث خارجه لا يحتسب ما يهم هو أن نكون فريقا على الملعب".

الجدير بالذكر أن رونالدو قد فاز مع مانشستر يونايتد بـ3 بطولات دوري وبطولة كأس اتحاد إنجليزي وبطولتي كأس رابطة وبطولة درع خيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة وحيدة.

في حين أنه فاز مع ريال مدريد ببطولة دوري إسباني وحيدة وبطولتي كأس ملك إسبانيا وكأس سوبر إسبانية وحيدة ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة.