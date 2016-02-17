"الأرصاد": الحرارة تنخفض 10 درجات بدءا من الجمعة.. وعاصفة ترابية الأحد

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تنكسر الموجه الحارة التى أثرت على البلاد خلال هذا الأسبوع، ليحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات، اعتباراً من مساء الجمعة المقبل.

وأضاف "عبد العال"، فى بيان اليوم، أن انخفاض الحرارة يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل، حيث تعود مرة أخرى أجواء فصل الشتاء على جمهورية مصر العربية، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية.

وأشار "عبد العال" إلى أنه يصاحب هذا الانخفاض فى درجات الحرارة نشاط محدود للرياح يوم السبت يصل لحد العاصفة الأحد على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، مما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية واضطراب حركة الملاحة البحرية مع احتملات لسقوط الأمطار الخفيفة جدا على السواحل الشمالية للبلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الفترة من الجمعة حتى الثلاثاء، على السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 17 إلى 20 درجة مئوية، ومحافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 21 إلى 24 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصـعيد من 22 إلى 24 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيـد من 25 إلى 27 درجة مئوية، ومحافظات جنــوب ســيناء من 24 إلى 26 درجة مئوية.

وأشار إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــدار الـ24 ساعة على التليفون الآتى 26849859 .

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