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مفاجأه.. أمين الشرطة المصاب فى حادث البدرشين تظاهر بوفاته بعد استشهاد زميله

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مفاجأه.. أمين الشرطة المصاب فى حادث البدرشين تظاهر بوفاته بعد استشهاد زميله مفاجأه.. أمين الشرطة المصاب فى حادث البدرشين تظاهر بوفاته بعد استشهاد زميله
كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أن أمين الشرطة المصاب فى حادث استهداف نقطة مرور بمنطقة المرازيق فى البدرشين، تظاهر للعناصر الإرهابية بوفاته بعد أن أصيب بطلق نارى فى منطقة البطن.

وأفادت التحريات أن عناصر إرهابية هاجمت نقطة المرور، وأن أمين الشرطة المصاب كان خدمة تأمينية بصحبة الأمين المتوفى، وأن الإرهابيين أطلقوا على زميله عدة طلقات نارية، وأثناء الهجوم عليه تظاهر لهم بوفاته حتى غادروا موقع استهداف النقطة.


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