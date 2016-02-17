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«داعش» تتبني هجوم البدرشين الإرهابي

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«داعش» تتبني هجوم البدرشين الإرهابي «داعش» تتبني هجوم البدرشين الإرهابي

أرشيفية

قال بيان منسوب لتنظيم داعش، اليوم الأربعاء، إن التنظيم مسؤول عن الهجوم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء واستهدف نقطة أمنية في البدرشين بمحافظة الجيزة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، مساء الثلاثاء، عن مقتل أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق مجهولين يستقلون دراجة نارية الرصاص على النقطة بمنطقة المرازيق بالبدرشين.

إلا أن التنظيم زعم في بيانه، المنشور على موقع وكالة أعماق الإلكتروني، الذي اعتاد نشر بياناته، أن الكمين الذي نصبه أمس نتج عنه “مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين.

وأعلنت «ولاية سيناء»، التي تنشط في سيناء، بيعتها لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذي استولى على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا

وأعلن التنظيم مؤخرًا مسؤوليته عن عدد من التفجيرات وأعمال عنف وقعت في القاهرة والجيزة، ونتج عنها مقتل رجال شرطة وإصابة آخرين.

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