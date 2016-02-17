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ضبط شخصين هاربين من أحكام فى اقتحام وسرقة نقطة شرطة بأسيوط

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ضبط شخصين هاربين من أحكام فى اقتحام وسرقة نقطة شرطة بأسيوط ضبط شخصين هاربين من أحكام فى اقتحام وسرقة نقطة شرطة بأسيوط
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم، الأربعاء، من القبض على فلاحين هاربين من تنفيذ أحكام بالحبس فى قضية جنايات عسكرية واقتحام وحرق وسرقة نقطة شرطة بنى محمد عقب ثورة 30 يونيو وفض اعتصام رابعة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارآ من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "خ . ب .ا" 55 سنة فلاح مقيم بنى محمد دائرة المركز محكوم عليه بالسجن المؤبد فى اقتحام وحريق وسرقة نقطة شرطة بنى محمد، "م . ب . س"27 سنة فلاح محكوم عليه بالأشغال الشاقة والسجن لمدة 15 سنة فى ذات القضية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية.
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