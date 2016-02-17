ضبط سجين هارب بحوزته 30 كيلو بانجو وسلاح نارى بالشرقية

تمكن الرائد أحمد العزازى رئيس مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم ، من ضبط عاطل وبحوزته 30 كيلو بانجو وسلاح نارى، وبالكشف عليه تبين أنه هارب من سجن ليمان طرة فى أحداث ثورة 25 يناير .وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءت القانونية تجاهه.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكافحة مخدرات بلبيس والقوة المرافقة له، من ضبط "عبد الله محمد عودة جدوع" عاطل ومقيم مركز بلبيس، وبحوزته 10 لفافات تزن حوالى 30 كيلو جراما من مخدر البانجو، وسيارة بدون لوحات معدنية، وبدون أوراق قيادة، وعدد 8 طرب حشيش، وسلاح نارى، وذلك فى كمين أعد له بمدخل الريشات بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، أن المتهم هارب فى أحداث ثورة 25 يناير من سجن ليمان 430 بوادى النطرون، فى القضية رقم 6158 لعام 2009 سجن مشدد 5 سنوات، اتجار فى مواد مخدرة وكذا سلاح نارى.