النيابة تأمر بحبس عامل 4أيام فى واقعة مصرع 4 أشخاص باشتباكات رملة بولاق

قررت نيابة حوادث وسط القاهرة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مصرع 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق أبو العلا.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، كما تستكمل النيابة اليوم التحقيق مع 4 متهمين آخرين فى الواقعة.

وفى السياق ذاته أمرت النيابة بتشريح جثث الضحايا، لتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المجنى عليهم تعرضهم لأعيرة نارية، ما أدى إلى وفاتهم فى الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت بين 2 خفراء فى شارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، بين كل من "صابر.م" 30 سنة و"أشرف.ح" 40 سنة يعملان بحى بولاق، وأن خلافات نشبت بينهم أستدعى كل طرف أنصاره تبادلوا إطلاق النار لمدة ساعة.

وكشفت التحريات أن الخفيرين لقيا مصرعهما نتيجة إطلاق النار، ووفاة شخصين من أنصارهما نتيجة الحادث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 5 من طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وسلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وتم الدفع بقوات العمليات الخاصة لمنع تجدد الاشتباكات.