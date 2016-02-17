القبض على عاطل هارب من جناية قتل بحوزته ربع كيلو هيروين بالإسماعيلية

ألقت مباحث المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على عاطل هارب من جريمة قتل، محكوم عليه بالمؤبد، بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من ربع كيلو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للعقيد أحمد حماد رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام المتهم "خالد.س.خ " 28 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بالاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة الهيروين، متخذا من طريق البدراوى بجمعية العاشر من رمضان مسرحا لمزاولة نشاطه.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات، كما أثبتت التحريات بأن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1002 لسنة 2012 جنايات القنطرة غرب والمقضى فيها بالمؤبد بتهمة "مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 6111 لسنة 2014 جنايات القنطرة غرب، بتهمة قتل المدعو "م . س . ح "35 سنة عامل فراشة بتاريخ 21/4/2014 .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد أحمد حماد والرائد أحمد شاهين وكيل قسم المخدرات من القبض على المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية، وبتفتيشه عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين وميزان حساس و2 تليفون محمول ومبلغ مالى 840 جنيها.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .