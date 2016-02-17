نشاطات شبابية عند السياحة في "بالم سبرينغز" الأميركية

"بالم سبرينغز" هي إحدى الوجهات السياحية في أميركا، والمفضلة لهواة رياضة "الغولف". هناك، تحلو سياحة التسوق أيضاً، شوارعها، فضلاً عن الاستجمام في المنتجعات الصحية والجمالية.

في عدد "سيدتي" غداً، لمحة عن نشاطات شبابية تجمع بين الإثارة والمغامرة في "بالم سبرينغز"، ومن بينها:

- الرحلات: تمتاز "بالم سبرينغز" بمناخها المقبول شتاءً، نظراً إلى موقعها ضمن صحراء "سونورا"، وسط وادي "كُواتشيللا"، وإحاطة جبال "سان برنادينو" الصغيرة و"سانا روزا" و"سان تجاسينتو" بها، ما يعني أنها مثالية للرحلات والمغامرات في الهواء الطلق، خصوصاً تسلق الجبال وركوب الخيل وممارسة رياضتي "الغولف" وكرة المضرب.

عناوين السياحة في "سويسرا"

- زيارة بيئية للصحراء: تقدم شركة "ديزرت أدفنتشر كومباني"، رحلات منظمة إلى صحراء "بالم سبرينغز"، بتكلفة توازي 125 دولاراً أميركياً للفرد. تسمح الرحلة باكتشاف مناطق مختلفة مثل: نقطة "سان أندرياس فولت" وأودية "إنديان" و"باينتد" الضيقة.

- "الترام" الجوي: يعدّ رمزاً سياحياً جاذباً في "بالم سبرينغز". وتسمح الجولة بوساطة "الترام" بمشاهدة المنطقة من منظار مختلف! بعد بلوغ القمة، يمكن القيام بجولة عبر الغابة، أو في المناطق الخلفية، بالإضافة إلى المتعة بوجبة طعام في أحد المطعمين المتوفرين.

- جولة بالمنطاد: رحلات المنطاد موسمية، تبدأ من نوفمبر (تشرين الثاني) وتنتهي في أواخر مايو (أيار)، وتنطلق مع شروق الشمس وتستمر إلى فترة بعد الظهر في خلال النهارات المشمسة.

إن تكلفة تذكرة الرحلة تبدأ من 225 دولاراً للفرد، مع حسومات للمجموعات السياحية.

- اكتشاف متنزه "جوشوا تري" الوطني: يمتدّ المتنزه على نحو 174 ألف هكتار، ويقدّم مسارات عدة للنزهات والتخييم ومشاهدة الطيور ومراقبة النجوم، مع الإشارة إلى أن المناخ الصحراوي للمتنزه والمنعكس حرارة في النهار وبرداً في الليل، يجعل من الربيع والخريف الأفضل لزيارة المكان.

__________________________________________

تابعي المزيد في العدد 1824 من "سيدتي" الأسبوعية.

شاهدي أيضاً:

استمتعي برحلة مريحة بـ"دبلن"

إجازة لأسبوع في فرنسا الجنوبية

اكتشفي تاريخ ألمانيا في 4 متاحف شهيرة