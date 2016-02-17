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تعرف على مواصفات وجبات السناكس الصحية.. أهمها الفشار واللبن

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تعرف على مواصفات وجبات السناكس الصحية.. أهمها الفشار واللبن تعرف على مواصفات وجبات السناكس الصحية.. أهمها الفشار واللبن
"مش كل السناكس مش صحى" بهذه الجملة بدأت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية السمنة والنحافة، مؤكدة أن الكثير من الوجبات الصغيرة يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية، دون أن تزيد الوزن أو تضر الجسم.

وتابعت الدكتورة صفاء عمر حديثها مؤكدة أنها وجبات صغيره يتم تناولها بين الوجبات الثلاثة الرئيسية بحيث تكون الأولى بين وجبتى اإفطار والغداء، والثانية بين الغداء والعشاء، وعدم زيادة الوجبات الصغيرة عن هذا الحد حتى لا تؤثر على وزن الجسم، ولا على الهضم وطبيعته خلال اليوم.

وأوضحت أخصائية السمنة والنحافة، أن هذه وجبات السناكس لها شروط بحيث تكون عبارة عن أطعمة معينة لا تحتوى على سعرات حرارية عالية حتى لا تعمل على الإصابة بالسمنة، وفى نفس الوقت تكون مغذية حتى يستفيد منها الجسم، وتمده بالطاقة والسعرات الحرارية اللازمة، وعدم الشعور بالجوع بين الوجبات، ومن أهم فوائدها أنها تعمل على الشعور بالشبع وتساهم فى تقليل كمية الوجبة الرئيسية وتعمل أيضًا على رفع معدل الحرق.

*ثمرة من الفواكة الآتية (برتقال -تفاح-رمان-كمثرى)
>*ثمرتان من الكيوى أو اليوسفى
>* 8ثمرات من الفراولة
>*من ثمرتين إلى ثلاث ثمرات بلح
>*كوب لبن خالى الدسم
>*من 8 إلى 10 حبات مكسرات كاللوز أو عين الجمل أو السودانى
>*2 ثمره خيار أو جزر أو تناول الخس
>*كوب كبير فشار بدون زيت

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