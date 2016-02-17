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أستاذة طب أطفال تحذر: ارتفاع ضغط الدم فى الحمل يسبب نقص وزن المولود أو وفاته

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أستاذة طب أطفال تحذر: ارتفاع ضغط الدم فى الحمل يسبب نقص وزن المولود أو وفاته أستاذة طب أطفال تحذر: ارتفاع ضغط الدم فى الحمل يسبب نقص وزن المولود أو وفاته
ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يسبب الكثير من العواقب الصحية على الأم والجنين، كما أنه يمكن أن يسبب الوفاة للطفل عند الولادة.

وفى هذا السياق، كشفت الدكتورة سناء عبد الرحمن أستاذة واستشارية طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة عين شمس، أنه حتى الارتفاع القليل فى ضغط الدم فى مرحلة متأخرة من الحمل قد يزيد من خطر نقص الوزن الطفل المولود.

وأشارت أستاذة طب الأطفال، إلى أن النساء الحوامل اللاتى يعانين من ارتفاع الضغط عند 36 أسبوعًا من الحمل أكثر عرضة لولادة طفل منخفض الوزن أو جنين ميت بمعدل 70% مقارنة بالنساء التى لديها ضغط دم طبيعى.

وأوضحت استشارية حديثى الولادة أن ضغط الدم الانقباضى الطبيعى (الرقم الأعلى) يكون بين 120-139 ملم زئبق، أما ضغط الدم الانبساطى الطبيعى (الرقم السفلى) يكون بين 80-89 ملم زئبق.

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مصر 365