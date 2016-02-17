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4 نصائح لحمايتك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

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4 نصائح لحمايتك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية 4 نصائح لحمايتك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية
ترتفع معدلات الإصابة بأمراض القلب بسبب انتشار العادات الخاطئة التى نمارسها فى حياتنا اليومية، والتى يمكن إذا تخلينا عنها أن نحافظ على صحة قلوبنا.

ويقدم الموقع الأمريكى "womensday" 4 خطوات ترفع من صحة القلب وتقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناتجة عنها.

تغيير النظام الغذائى اليومى


>أظهرت دراسة جديدة أن ما يقرب من 30% من إصابات النوبات القلبية والسكتات الدماغية يمكن تجنبها إذا ما اتبعت نظاما غذائيا سليما فى تناول الأطعمة بحيث تحتوى الوجبات على زيت زيتون، مكسرات، فول، أسماك فواكة وخضراوات، بالإضافة إلى المزيد من الحبوب الكاملة والأسماك تكون مرتين فى الأسبوع على الأقل.

الهدوء النفسى


>مع ازدحام حركة المرور والذهاب يوميًا إلى العمل أو الجامعة يصاب الغالبية بالتوتر والقلق وهى الخطوات الأولى التى تؤدى للأزمات القلبية، وبجلسات الهدوء النفسى يمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق اخذ نفس عميق وإخراجه ببطء مع الاستماع للموسيقى حتى تصل إلى الاسترخاء.

النوم وقت كافٍ


>أظهرت الأبحاث أن النساء اللاتى ينمن أقل من 6 ساعات لديهن مخاطر أعلى من للإصابة بتكلس الشريان التاجى التى تنبئ بأمراض القلب فى المستقبل، والنوم ساعة زيادة يمكنها الحد من هذا الخطر بنسبة 33%.

الرياضة اليومية


>وتقول الدكتورة "جنيفر مييريس" عضو المجلس الاستشارى لصحة قلب المرأة، "30 دقيقة فى اليوم تكفى لعمل نشاط رياضى يحمى من النوبات القلبية، مثل ركوب الدراجات، المشى، السباحة، وغيرها من الرياضات التى يحبها الفرد، فجميع أنواع الرياضات تنظم معدل ضربات القلب وهو ما يجعل القلب فى صحة دائما نتيجة ضخ الدم فيه بانتظام".

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