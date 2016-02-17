جامعة عين شمس تجهز أول مركز للطب عن بعد فى مصر

بدأت جامعة عين شمس فى تنفيذ مشروع "التعليم الطبى عن بعد" لتأسيس أول وحدة فى مصر بأجهزة حديثة تمثل بداية انطلاق وتطبيق هذا النظام فى مصر.

جاءت هذه الخطوة بعد انعقاد المؤتمر العربى الأول للطب عن بعد فى مجال المخ والأعصاب والذى نظمته جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى منتصف شهر يناير الماضى ومشاركة مجموعة كبيرة من الأطباء العرب والأجانب.

ويقول الدكتور تامر عمارة، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس وصاحب حملة الطب عن بعد والتى تحمل اسم "علم وعالج": "دق المؤتمر ناقوس الإنذار بأهمية هذا العلم الذى أصبح متاحًا فى الكثير من الدول الأوروبية ويساعد المرضى لينجوا بهم من الموت بفضل سرعة التشخيص والعلاج خاصة مع قلة أعداد أطباء المخ والأعصاب وإمكانية الاستفادة بالأساتذة فى تشخيص وعلاج المرضى فى الأماكن البعيدة والنائية، خاصة أن أمراض المخ والأعصاب دقيقة وآثارها تظهر فى الساعات القليلة الأولى من الإصابة وكان علينا الإسراع نحن أيضًا فى سرعة إقامة هذا المركز، ونحن الآن فى مرحلة طلب الأجهزة وعمل الميزانية الخاصة بها".

ويضيف: خلال مؤتمر وزراء الصحة العرب الذى سيقام فى مصر فى أول مارس سيتم عرض توصيات مؤتمرنا والتى أكدت أهمية إنشاء مركز كبير للطب عن بعد يحتوى على جميع التخصصات، وننتظر بعد هذا الاجتماع الانطلاق فى العمل لصالح المريض لإنقاذه، فهذه الطريقة تتيح للجميع استشارات وفحوص طبية فى أسرع وقت ممكن.

ويشير "تامر" إلى أن أطباء قسم المخ والأعصاب طب عين شمس يقومون بمساع كثيرة لإقناع وزارة الصحة بتحمل ثمن حقنة الجلطة لأنها غالية الثمن لتكون على نفقة الدولة حتى تكون متاحة للجميع، ولكن لا يزال الأمر تحت المناقشة ولم يصدر قرار رسمى بها.

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