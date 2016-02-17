5 علامات لو لقيتها عند دكتور الأسنان انفد بجلدك وشوف غيره

ارتبط علاج الأسنان فى الآونة الأخيرة بالرعب من انتقال العدوى خاصة بعد انتشار أمراض كثيرة مثل الإيدز وفيروسات الكبد.

ويعرفنا الدكتور "محمد عطية" أخصائى علاج الأسنان، على بعض العلامات والأخطاء التى لو وجدها المريض فى إحدى عيادات الأسنان عليه الابتعاد عنها فورًا، والبحث عن طبيب وعيادة أسنان أخرى تتوفر فيها اشتراطات السلامة.

ويقول: "عيادات الأسنان من أكثر الأماكن التى يجب أن نختارها بعناية نظرًا للعديد من الأمراض التى تنتقل عن طريقها نتيجة عدم التعقيم الجيد للعيادة، حتى أن بعض المرضى أصبحوا يؤجلون زياراتهم الدورية لطبيب الأسنان ولا يتوجهون له إلا فى حالات الضرورة القصوى خوفًا من العدوى.

ويضيف، هناك بعض النقاط التى يمكن أن يلاحظها المريض فى عيادة الأسنان يجب معها عدم الاستمرار فى هذه العيادة وعدم استكمال العلاج مع هذا الطبيب منعًا لنقل الأمراض له، وهذه العلامات هى:

>1. جودة التهوية لغرفة الكشف ونظافة أرضياتها لتجديد الهواء بداخلها وعدم انتقال النفس بين المرضى، والتهوية هنا يقصد بها الشباك لأن أجهزة التكييف لا تجدد الهواء بطريقة صحية، ويتم فتحه فى أوقات قبل بدأ تشغيل الطبيب للمواعيد الرسمية للعيادة مع تغطية هذا الشباب بالسلك لمنع دخول الحشرات إلى الغرفة، ثم استخدام التكييف عند بدأ الدكتور فى العمل.

>2. الكرسى المستخدم فى الكشف على المريض غير مقطع بالإضافة إلى ملحقاته من الحوض والأجهزة الأخرى لا يوجد بها أى آثار لدم أو لون أصفر، ويسهل اكتشاف هذه النقطة لأن أغلب هذه الأدوات لونها أبيض تظهر عليه النظافة أو عدمها بسهولة.

>3. الإضاءة لابد أن تكون قوية حتى تتأكد من دقة رؤية الطبيب لكل تفاصيل ومشكلات أسنانك.

>4. ارتداء الطبيب "للجوانتى" الجراحى قبل البدء فى الكشف على المريض، وفى حالة وجود مساعد له داخل الغرفة يجب أن يرتدى هو الآخر "جوانتى" جراحى آخر.

>5. توفير جهاز التعقيم وإخراج الأدوات الصغيرة منه قبل البدء فى استخدامها للمريض.