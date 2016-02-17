الإبر الصينية أحدث علاج لتخفيف آلام العضلات

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الوخز بالإبر الصينية قد يساعد فى تخفيف الألم وتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من الألم العضلى الليفى المعروف باسم "فيبروميالجيا".

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى Newsmax Health، أن الألم العضلى الليفى (الفيبروميالجيا) هى حالة مرضية تتميز بانتشار الألم المزمن فى أماكن متعددة من الجسم مع استجابة شديدة ومؤلمة عند الضغط، واضطراب النوم، وتيبس المفاصل.

ووجد الباحثون أن الوخز بالإبر الصينية بعد عشرة أسابيع من العلاج، خفض الألم بنسبة 41%، والذى يصيب 8% من الأشخاص حول العالم.

وقال الباحث الدكتور جورج فاس، رئيس وحدة علاج الألم فى مركز الرعاية الصحية فى إشبيلية، إسبانيا، إن الوخز بالإبر هو خيار علاجى آمن وجيد لعلاج المرضى الذين يعانون من فيبروميالجيا.

>ووجد الباحثون أيضًا أن مرضى الألم العضلى الليفى الذين تلقوا الوخز بالإبر كانوا يأخذون كمية أقل من الأدوية المسكنة مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا هذه التقنية فى العلاج.

وأضاف الباحثون أن الوخز بالإبر يهدئ الجهاز العصبى ويساعد على إبطاء إشارات الألم إلى الدماغ، كما يمكنه أيضًا تحسين تدفق الدم الذى بدوره يحسن وصول الأكسجين إلى الأنسجة وبالتالى تقليل الألم.

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