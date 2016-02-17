علماء يبتكرون خوذة تعالج التوحد وفرط النشاط لدى الأطفال

اكتشف فريق من العلماء والأطباء النفسيين تقنية حديثة تم التوصل إليها لعلاج الأطفال الذين يعانون فرط النشاط واضطرابا فى الانتباه والتوحد، والتى تعتمد على التحكم فى المخ، وعرفت باسم "الارتجاع العصبى" والتى يمكنها علاج الأمراض النفسية والعصبية وتحسين القدرات الذهنية والمعرفة عن طريق مجسات إلكترونية لقياس موجات المخ.

وأوضح الدكتور الفرنسى جان ارتور ميكولو فرانش أستاذ علم النفس فى جامعة بوردو الفرنسية، أن هذه التقنية تعمل على تنبيه الجهاز العصبى المركزى وتعالج اضطراب نقص الانتباه دون اللجوء إلى العقاقير الطبية، ولكن عن طريق استخدام خوذة مرتبطة ببرنامج منطقى يساعد على تنشيط المخ وتدريبه.

وقد أجريت التقنية الجديدة على 170 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات حتى 13 سنة، وذلك لمدة ثلاثة شهور فى أربع جلسات أسبوعية فى المستشفى ثم فى المنزل بعد التدريب على كيفية التحكم فى المخ، حيث تعمل الخوذة على تسجيل نشاط المخ ومساعدة المريض على تفادى هذه الاضطرابات.