عقاقير علاج الأنيميا قد لا تساعد فى تحسين صحة مرضى الكلى

أكدت دراسة طبية حديثة أن أدوية علاج فقر الدم باهظة الثمن التى غالبًا ما يضطر مرضى الكلى اللجوء إليها، قد لا يكون لها تأثير فعال فى تحسين حالتهم الصحية.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة احتياطية المبادئ التوجيهية الحالية بشأن كيفية استخدام الأدوية خاصة عقار "الإبوجين" و"بروكريت".

وأضاف الدكتور نافديب تانجى كبير الباحثين فى الدراسة، أن المرضى قد يستمروا فى تناول عقاقير علاج فقر الدم خاصة فى حالات فقر الدم الشديد، إلا أنها لن تكون بنفس الفاعلية القصوى المنتظرة.

ومع ذلك، جادل أحد الخبراء أنه فى المتوسط بعض المرضى لا يشعرون بالتحسن على الأدوية، خاصة الأصغر سنا والناس الأكثر نشاطا، موضحين أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن غالبا ما يعانى من فقر الدم أيضا، ما يعيق قدرة الدم على نقل الأوكسجين.