دراسة: الخضراوات الورقية تحتوى على سكريات تعزز صحة الجهاز الهضمى

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن البكتيريا المفيدة تتغذى على جزىء السكر المتواجد فى الخضراوات الورقية الخضراء، وأشاروا إلى أن ذلك يفسر كيفية استفادتنا من هذه البكتيريا فى حماية أجسامنا وصحتنا.

وأكدت دراسة، أجريت فى هذا الصدد، أن السكريات المتواجدة فى أوراق الخضراوات الورقية تعمل على تعزيز كفاءة وفاعلية البكتيريا المفيدة فى الأمعاء الهضمية للإنسان مع تحييد دور البكتيريا الضارة فى المعدة.

وتعد هذه الدراسة الأولى من ونوعها التى يكشف فيها النقاب عن على أهمية نوعية وطبيعة تغذية البكتيريا المفيدة المتواجدة فى الخضراوات على صحة الإنسان.