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هذه الثمار قادرة على القضاء على السرطان في دقائق

  • الصحة
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هذه الثمار قادرة على القضاء على السرطان في دقائق هذه الثمار قادرة على القضاء على السرطان في دقائق

الله سبحانه وتعالي لم يخلق إي داء إلا وإن خلق له دواء ولكن يجب على الإنسان إن يبحث كثيراً وكلما تطورت المعدات إزادا الأمر صعوبة .

الجميع يبحث ومنذ زمن عن علاج للمرض الذي بدأ في محاربة العالم منذ فترة طويلة ولكن علاجها يعتبر أمر صعب جداً ومن يتعالج من هذ المرضي الذي يدعي السرطان هم قلة على مستوي العالم .

وبعد البحث المستمر توصل العلماء إلا ثمرة قادرة على علاج مرض السرطان خلال 5 دقائق فقط وهي ثمرة طبيعية وعلاج طبيعي خالص وتسمي هذه الثمرة ” Fontainea picrosperma ” و تتواجد في شرق أستراليا فقط .

ومن المتوقع بعد إنتشار هذه الثمرة القادرة على القضاء على مرض السرطان إن يتم مراعته وحصدها وإستخدامه في علاج مرض السرطان لجميع المرضي حول العالم .

وهناك أمر عجيب جعل الباحثين يصلوا إلي هذه الثمرة حيث عندما تواجد الباحثيين في الغابات شاهدوا إن الحيوانات يعشقوا هذه الثمرة ولكنهم يأكلوه وبعد ذلك يقوم برمي البذور وقاموا على الفور بدراسة هذه الثمرة .

وبعد البحث إكتشف إن البذور يوجد داخله العلاج وهذه رسالة من الله إلي مدي أهمية هذه البذور لذلك لا تأكل الحيوانات هذه البذور المهمة جداً .

وبعد إجراء البحوثات والتجارب على الحيوانات قاموا بتجريب العلاج على فتاة مصابة بالسرطان وورم خبيث وعلاجها صعبة وبعد إستخدام علاج هذه البذور إتضح إن القضاء على الوروم يبدأ بسرعة شدية ومن الممكن القضاء على مرض السرطان بسرعة كبيرة .

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