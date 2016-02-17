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إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد‎

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إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد‎ إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد‎

أصيب 4 أشخاص صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق “الفرافرة – الواحات البحرية” بالوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الواصل بين الواحات البحرية والفرافرة أسيوط، مما أسفر عن إصابة كل من “أشرف عبد الرحمن​​ محمد 39 سنة من محافظة الشرقية، وحمدى عبد الوهاب شمس 50 سنة من المنصورة، وأيمن محمود خليفة 41 سنة من محافظة الشرقية، وسعيد محمد​ ​مصطفى 28 سنة من الشرقية، بجروح وكسور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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