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9 قتلى في هجوم انتحاري على معسكر جنوب اليمن

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9 قتلى في هجوم انتحاري على معسكر جنوب اليمن 9 قتلى في هجوم انتحاري على معسكر جنوب اليمن

أرشيفية

أسفر هجوم انتحاري استهدف معسكر رأس عباس غرب مدينة عدن قبل قليل، عن مقتل 9 أشخاص على الأقل.

وفي سياق متصل لقي 5 عناصر إرهابية مصرعهم وأصيب 5 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع الحراسة الامنية لمحافظ عدن عيدروس الزبيدي ومديرالامن العميد شلال شايع أثناء تعرض موكبهما لهجوم من قبل عناصر إرهابية بمنطقة المنصورة بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

ويأتي ذلك في أعقاب مواجهات عنيفة بين قوات موالية للرئيس عبد الربو منصور هادي والحوثيين في «فرضة نهم» شرقي صنعاء، وفق ما أفاد «sky news».

وتشهد الجبهة الشمالية لتعز اشتباكات امتدت إلى كلابه وحي الزهراء شرقي المدينة.

وكانت طائرات التحالف العربي، قد قصفت معسكر النهدين القريب من القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية، الثلاثاء.

كما استهدفت طائرات التحالف الذي تقوده ، مواقع الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح في جبل المرحة في محافظة عمران شمالي اليمن.

 

 

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