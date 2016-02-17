غدًا| حمدى رزق يناقش «الموت المفاجئ» في «نظرة» مع شريف مختار

يفتح الإعلامي حمدي رزق ، الملف “المؤلم”، في حلقةٍ خاصة بعنوان “الموت إذ فجأة”، ببرنامجه ” نظرة “، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مع الدكتور شريف مختار، أستاذ طب الحالات الحرجة .

وتتناول الحلقة “خطر الموت المفاجئ”، والذي أخذ يتكرر في “الجيم”.. في الطريق أو حتى على السرير، فالشباب يذهبون إلى الموت بدون مقدمات!.

كما تتضمن الحلقة ” لماذا زادت حالات الموت المفاجئ في مصر؟ .. وهل يمكن انقاذ الأصحاء من موت محقق ومفاجئ؟.

ومن المقرر أن يطرح “إنقذ حياة”، وهو المشروع القومي لمواجهة السكتة القلبية .

ويتلقى البرنامج أسئلة واستفسارات وطلبات المشاهدين و الرد عليها على الهواء مباشرةً .

كما يواصل الإعلامي حمدى رزق، حملة “اُكفل مريض بفيروس سي” .

ويُذاع البرنامج في الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق الـ 18 من فبراير.