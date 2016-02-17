الكنيسة القبطية تعلن دفن بطرس غالى بمدافن عائلته بالكاتدرائية

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، سيدفن بمقر الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية التى تضم مدافن عائلته.

وأوضح حليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، أن مراسم الدفن تتم بعد صلاة الجنازة التى يرأسها البابا ثم الجنازة العسكرية، وفى النهاية يعود الجثمان ليوارى الثرى بالكاتدرائية.

وتقع الكنيسة البطرسية فى شارع رمسيس بالعباسية، حيث تولت عائلة "بطرس غالى باشا" بناءها فوق ضريحه عام 1911، على نفقتها الخاصة، تخليداً لذكراه، حيث يوجد أسفل الكنيسة المدفن الخاص بالعائلة.

والجدير بالذكر أن العائلة البطرسية، هى عائلة مصرية قبطية سطر أبناؤها العديد من صفحات تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وشاركوا فى صنع العديد من الأحداث الفاصلة فى تاريخ مصر منذ الثورة العرابية، مرورا بتوقيع إتفاقية السودان، وثورة 1919، وإتفاقية 1936، ووصولاً إلى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومباحثات كامب ديفيد، ووصول بطرس بطرس غالى واحد من أبنائها إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة كأول مصرى وعربى يصل إلى تلك المكانة المرموقة.

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