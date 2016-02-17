أب يستعين بالشرطة لإجبار طبيب على توليد نجلته فى مستشفى الفرافرة بالوادى

لجأ والد فتاة حديثة الزواج بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، إلى قوات الشرطة، لإجبار طبيب بالمستشفى على استقبال ابنته التى تعانى من أعراض الولادة وتحتاج لإجراء عملية ولادة عاجلة.

رفض الطبيب المناوب استقبال الحالة، وقام بطرد الأب وابنته ليتوجه مباشرة إلى قسم شرطة الفرافرة لتحرير محضر ضد الطبيب، بالامتناع عن أداء عمله ورافقه قوة شرطة من المركز وتفشل فى إقناع الطبيب باستقبال الزوجة التى تمت إحالتها بالفعل إلى مستشفى الداخلة المركزى رغم سوء حالتها .

وقال خالد عليوة حسين على والد الفتاة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه توجه برفقة ابنته التى تعانى من أعراض الولادة إلى مستشفى الفرافرة المركزى، ولم يجد سوى طبيب نساء وولادة، إلا أن هذا الطبيب قرر تحويلها إلى مستشفى الداخلة بدون طبيب مرافق أو ممرضة.

وأضاف، أنه عندما تحدث مع الطبيب قال له "خد بنتك واطلع برة" فذهب إلى قسم شرطة الفرافرة لعمل محضر بذلك، ولكنه عاد إلى المستشفى مرة أخرى بصحبة رجال الشرطة لحل المشكلة.

وأكد عليوة، أن هذا المشهد تكرر معه ثلاث مرات من قبل مع بناته فى مستشفى الفرافرة، حيث تم تحويل ابنته فى المرة الأولى إلى مستشفى أخرى ووضعت جنينها على سلم قسم الاستقبال قبل تحويلها، وفى المرة الثانية أخبروه أن الجنين متوفى فى بطن أمه منذ 4 أيام، وعندما ذهب إلى مستشفى أخرى فى القاهرة ووضعت جنينها فى ولادة طبيعية والمولود كان بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه نفس الطبيب الذى رفض استقبال ابنته الثالثة.

وناشد عليوة محافظ الوادى الجديد بالتحقيق فى الواقعة، وإعادة النظر فى منظومة قطاع الصحة بالفرافرة لما تعانيه من تدهور شديد، وما ينعكس إثره سلبا على حياة المواطنين.

وفى المقابل، قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن الواقعة سوف تخضع للتحقيق، وأن المستشفى يعجز عن إجراء العمليات القيصرية داخلها وتحيل تلك الحالات إلى مستشفى الداخلة، وأنه فى حال ثبوت رفض الطبيب إجراء الولادة الطبيعية للحالة سيتم مجازاته، مؤكدة أنها سبق لها وأن أحالت مدير المستشفى للتحقيق بسبب وقائع أخرى.

وأضافت أن قطاع الصحة بالفرافرة يعانى من نقص الكوادر الطبية شأنه شأن أغلب مراكز المحافظة، وأن مستشفى الفرافرة المركزى يعتمد على عدد من الأطباء الوافدين من الدقهلية، والذين يعملون بالتناوب فترة 15 يوما شهريا.

وأوضحت مشرف، أن مشكلة القطاع الصحى بالوادى الجديد تحتاج إلى رفع الكادر الطبى المخصص للأطباء العاملين بالقطاع، وتكليف أعداد جديدة لتغطية احتياجات المحافظة وفقا للكادر المالى المناسب، مشيرة إلى أنه تم تنظيم 10 قوافل طبية منذ استلامها العمل، وكان الأجدر أن يتم تخصيص نفقات اعاشة وانتقالات تلك القوافل لتعيين أطباء جدد بالمحافظة لحل المشكلة بشكل نهائى.

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