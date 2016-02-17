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بدء جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث عنف ماسبيرو"

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بدء جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث عنف ماسبيرو" بدء جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث عنف ماسبيرو"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية "أحداث عنف ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام .

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