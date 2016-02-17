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بالصور.. إصابة سائق فى حادث تصادم بطريق بنى عبيد بالدقهلية

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بالصور.. إصابة سائق فى حادث تصادم بطريق بنى عبيد بالدقهلية بالصور.. إصابة سائق فى حادث تصادم بطريق بنى عبيد بالدقهلية
وقع حادث مروع بطريق بنى عبيد ميت فارس بمحافظة الدقهلية، بين سيارة نقل وسيارة ملاكى، مما أدى إلى إغلاق الطريق أكثر من ساعتين.

حادث طريق بنى عبيد (1)

واصطدمت سيارة نقل بسيارة ملاكى، مما أدى إلى انشطار السيارة الملاكى إلى نصفين، وأصيب قائد الملاكى بإصابات بالغة، عبارة عن كسور فى الظهر والقدمين، وتهتك فى جدار المعدة والقفص الصدرى، وتم إدخاله العناية المركزة بمستشفى بنى عبيد المركزى لمتابعة الحالة، فيما لم يصب قائد النقل بمكروه، وسقطت السيارة النقل فى الترعة المجاورة للطريق بعد انقلابها مرتين.

حادث طريق بنى عبيد (2)

وقال أحمد عبد السميع، رئيس مركز بنى عبيد لـ"اليوم السابع"، إن الطريق أجرى له صيانة قبل أسبوعين، وإقامة 5 مطبات وإنارة كاملة فى المدخل.

حادث طريق بنى عبيد (3)

حادث طريق بنى عبيد (4)

حادث طريق بنى عبيد (5)
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