بالصور.. إصابة سائق فى حادث تصادم بطريق بنى عبيد بالدقهلية

وقع حادث مروع بطريق بنى عبيد ميت فارس بمحافظة الدقهلية، بين سيارة نقل وسيارة ملاكى، مما أدى إلى إغلاق الطريق أكثر من ساعتين.

واصطدمت سيارة نقل بسيارة ملاكى، مما أدى إلى انشطار السيارة الملاكى إلى نصفين، وأصيب قائد الملاكى بإصابات بالغة، عبارة عن كسور فى الظهر والقدمين، وتهتك فى جدار المعدة والقفص الصدرى، وتم إدخاله العناية المركزة بمستشفى بنى عبيد المركزى لمتابعة الحالة، فيما لم يصب قائد النقل بمكروه، وسقطت السيارة النقل فى الترعة المجاورة للطريق بعد انقلابها مرتين.

وقال أحمد عبد السميع، رئيس مركز بنى عبيد لـ"اليوم السابع"، إن الطريق أجرى له صيانة قبل أسبوعين، وإقامة 5 مطبات وإنارة كاملة فى المدخل.



>